Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda hediye edilmek üzere sahillerden topladıkları taşlara kentte görev yapan 100’ü aşkın hekimin saç, vücut ve yüz şekillerini karikatürize etti. Psikiyatri Uzmanı Didem Ekmen “Hastalarımız doktorlara hediye olması adına bunu çok istedi. Yaklaşık bir aydır hummalı bir çalışmayla kalemlik yaptılar” diye konuştu.