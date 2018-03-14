Bartın Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda hediye edilmek üzere sahillerden topladıkları taşlara kentte görev yapan 100’ü aşkın hekimin saç, vücut ve yüz şekillerini karikatürize etti. Psikiyatri Uzmanı Didem Ekmen “Hastalarımız doktorlara hediye olması adına bunu çok istedi. Yaklaşık bir aydır hummalı bir çalışmayla kalemlik yaptılar” diye konuştu.
Taşla ruhsal terapi
14.03.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, sahillerden topladıkları taşlara 100’ü aşkın hekimin saç, vücut ve yüz şekillerini karikatürize etti.
Etiketler : taşla terapi,
550077 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/550077.aspx
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