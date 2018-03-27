Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının hastalığın yan etkilerinin tedavisinde kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Gümüş “Yönetmelik içinde ‘Kanseri bu şekilde tedavi edebilirsiniz’ diye herhangi bir madde yok. Yönetmelikte sadece fitoterapi, hipnoz ve akapunturun tedaviye bağlı yan etkilerin giderilmesin de ve hayat kalitesinin arttırılmasında etkisi olabileceği ifade ediliyor. Bu uygulamaların da sağlık mensupları eliyle yapılması gerektiği vurgulanıyor” dedi. GETAT yönetmeliği ile geleneksel tıp içerisinde yer alan uygulamaların bilimsel süzgeçten geçirilerek halkımızın hizmetine sunulmasının tavsiye edildiğini belirten Prof. Dr. Gümüş “Bunların doğru yürüyebilmesinin tek şartı iyi bir denetim. Amerika’ya Avrupa’ya baktığınızda, büyük onkoloji merkezlerinin alternatif ve tamamlayıcı tıp birimlerinin olduğunu çok rahat görürsünüz. Ön yargı ile bakmadan ama gerekli denetim ve bilimsel süzgeçten geçirilerek bunların geliştirilmesini sağlamalıyız” diye konuştu.