Güneş alerjisi mevsimi başladı

Yaz mevsiminde cildimizi etkileyen durumların başında güneş alerjisi geliyor. Uzmanlar uyarıyor, hassas ciltli kişilerin en az 30 koruma faktörlü güneş kremi sürmeden dışarı çıkmaması gerekiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bu durumun derimizin güneşe karşı isyanı olduğunu söyleyen Türk Dermatoloji Derneği Akne ve Rozase Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Serap Karadağ “Güneş alerjisi kızarıklık, kaşıntı, kabarcıklar veya döküntüler, ciltte yanma hissi, hassasiyet veya ağrı, kuruluk veya pullanma, deride şişlik veya ödemle kendini gösteriyor. Her yaştan kişiyi etkileyebilen bu alerjik reaksiyon kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülebiliyor. Ayrıca çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas olduğu için güneş alerjisine yakalanma riskleri daha yüksektir” dedi. Prof. Dr. Karadağ “Hassas ciltli kişilerin en az 30 koruma faktörlü güneş kremi sürmeden dışarı çıkmaması gerekir” dedi.