Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA

Reçeteli ilaçların kötüye kullanımının 2000’li yıllarda hızla artmaya başladığını söyleyen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Müdürü, Uzman Psikolog Melike Şimşek, “Doktor tavsiyesi dışında kullanılan ilaçlar bağımlılık yapıyor” dedi. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma riski yüksek olan yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların en çok kötüye kullanılan ilaçların başında geldiğini dile getiren Şimşek, “Bunu uyarıcılar, sakinleştiriciler, kas gevşeticiler ve ağrıları azaltmak için alınan ilaçlar izliyor. Genellikle uykusuzluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya da anksiyete tedavisi için reçete edilen ilaçlar kötüye kullanılıyor. Bu ilaçlar tedavide önemli bir seçenek olmakla birlikte, her sıkıntılı durumda uygunsuz kullanımları, hekim önerisi dışında alınmaları, kontrolsüz kullanımları bu ilaçların potansiyel risklerini de beraberinde getiriyor” dedi.