Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Opr. Dr. Yasmin, yaşlılarda düşmeyi engellemek için alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

¥ Özellikle kişinin takılıp düşmesine yol açacak halı, kilim gibi eşyalar kaldırılmalı ya da yere iyice sabitlenmelidir.

¥ Yaşlının dengesini koruyabilmesi için baston kullanması teşvik edilmelidir.

¥ Yaşlının göz muayenesi yaptırılmalı ve görmesinin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

¥ Geceleri evin içi gece lambalarıyla iyi aydınlatılmalıdır.

¥ Banyoları ve tuvaletler yaşlıların kullanabileceği şekilde dizayn edilmeli, yerlerin kuru olması sağlanmalı ve tutma kolları duvarlara monte edilmelidir.

¥ Geceleri yatak yanında yürüteç bulundurulmalıdır.

¥ Mümkünse yaşlının yattığı yer ile tuvalet, banyo arası mesafenin kısa olması sağlanmalıdır.

¥ Yaşlının mutlaka tabanı kaymaz terlikler kullanması teşvik edilmelidir.