ZİYNETİ KOCABIYIK
Opr. Dr. Yasmin, yaşlılarda düşmeyi engellemek için alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:
¥ Özellikle kişinin takılıp düşmesine yol açacak halı, kilim gibi eşyalar kaldırılmalı ya da yere iyice sabitlenmelidir.
¥ Yaşlının dengesini koruyabilmesi için baston kullanması teşvik edilmelidir.
¥ Yaşlının göz muayenesi yaptırılmalı ve görmesinin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
¥ Geceleri evin içi gece lambalarıyla iyi aydınlatılmalıdır.
¥ Banyoları ve tuvaletler yaşlıların kullanabileceği şekilde dizayn edilmeli, yerlerin kuru olması sağlanmalı ve tutma kolları duvarlara monte edilmelidir.
¥ Geceleri yatak yanında yürüteç bulundurulmalıdır.
¥ Mümkünse yaşlının yattığı yer ile tuvalet, banyo arası mesafenin kısa olması sağlanmalıdır.
¥ Yaşlının mutlaka tabanı kaymaz terlikler kullanması teşvik edilmelidir.