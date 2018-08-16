Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya'da inanılmaz bir olay yaşandı. 42 yaşındaki kadın, sol gözünde sulanma ve şişlik şikayetiyle gittiği doktor kontrolünde duyduklarına inanamadı. 14 yaşında badminton oynarken sol gözündeki lensi kaybeden ve bir daha bulamayan kadın, lensin göz kapağında olduğunu öğrendi.

Tam 6 ay boyunca sol gözünde sulanma ve şişlik gibi çeşitli sorunlarla boğuşan kadın, sonunda bir kontrole gitmeye karar verdi. İskoçya'nın Dundee şehrindeki Oftalmoloji hastanesine giden kadın, yapılan tetkikler sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Kadının göz kapağında 6 milimetre çapında bir yuvarlak cisimle karşılaşan doktorlar, yapılan kontrollerin sonucunda bunun bir kontakt lens olduğunu anladılar.

Süreç sonunda 42 yaşındaki kadın, geçirdiği basit bir ameliyatla badmington oynarken göz kapağına kaçan lensten ve rahatsızlıklarından kurtuldu. (Webtekno)