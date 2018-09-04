Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Eskiden estetik operasyon denildiğinde kadınların akla geldiğini söyleyen Dr. Calabria, “Erkek hasta sayısı son 5 yılda yüzde 30 arttı. Artık erkekler de ‘bitik’ görünmemek için yüzlerini gerdiriyorlar” dedi.

Erkeklerin estetik ameliyat konusunda kadınları çok hızlı bir şekilde yakaladığını söyleyen Dr. Calabria, "Eski zamanlarda 100 operasyonun 90'ını kadınlara yapıyorsak yüzde 10'unu da erkeklere yapardık. Şimdi ise 100 operasyonun 40'ını erkeklere yapıyorsak 60'ını da kadınlara yapıyoruz. Erkekler sağlıklı görünümlerini korumaya çok önem veriyorlar. Bir erkek için 'Bitik' görünmekten daha kötü bir şey yok. Bu yüzden sağlıklı, dinç bir görüntü sağlamaya çalışıyoruz ama daha önemlisi kadınlardan daha fazla gizliliğe önem veriyorlar. Ben birçok erkeğe yüz gerdirme yapıyorum ancak bu nedenle kadın ve erkeğe uyguladığım yüz germe tekniği çok farklı" değerlendirmesinde bulundu” dedi.