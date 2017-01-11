Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakemlerden Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'e kokartlarını TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık'a Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alper Ulusoy ile Halil Umut Meler'e MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, diğer hakemlere ise protokol üyeleri taktı.

FIFA kokartı takan hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan, Ekrem Kan.

Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Dilek Koçbay.

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Deybet Gök, Si̇bel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgi̇n Kumru.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Murat Ergi̇n Gözütok, Yeli̇z Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi, Serhat Çelik.

FIFA futsal kadın hakemleri: Fatma Özlem Tursun.