Şanlurfa'da sürpriz derbi! Fenerbahçe ve Galatasaraylı öğrenciler sahaya çıktı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Şanlıurfa'da bulunan bir okulda Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla sınıflar arası maç yapıldı. Sosyal medyada yayınlanan video yoğun etkileşim aldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla sınıf maçı düzenlendi.
Okul bahçesinde yapılan maça öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe forması giyen 8 - B sınıfı maçı kazanarak şampiyon oldu.
Okulda görev alan bir öğretmen tarafından paylaşılan videoya kısa sürede yoğun ilgi gösterildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor