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Ali Koç adaylık için son kararını verdi! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

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Ali Koç adaylık için son kararını verdi! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda aday olmaya karar verdiği belirtildi.

Fenerbahçe, haziran ayında yapılacak seçimle yeni başkanını belirleyecek.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un adaylığını açıklamadığı seçim öncesi sadece Sadettin Saran resmi olarak başkanlık koltuğuna talip oldu.

Edinilen bilgilere göre bugün açıklama yapması beklenen Ali Koç'un yeniden aday olacağı ve kendisine derneklerden yoğun destek geldiği öğrenildi.

Ali Koç adaylık için son kararını verdi! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor - 1. Resim

SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ İÇİN GERİ ÇEKİLECEK

Öte yandan Koç'un adaylığını duyurması halinde Sadettin Saran'ın geri çekilebileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Saran, "Sayın başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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