Tükenmişlik sendromu! Fenerbahçe’de şampiyonluk hayali kuran kimse kalmadı

Kaçırdığı kupaları Süper Lig’le telafi etmeyi uman sarı lacivertliler Konya’da tükendi. Samandıra’da oyuncuların ne keyfi var ne motivasyonu...

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Konya deplasmanından beraberlikle ayrılınca şampiyonluk umutlarını matematiksel hesaplara bırakan Fenerbahçe’de takım inancını kaybetti. Sivas’ta bırakılan puanlardan sonra, “Galatasaray da takılacak” ihtimaline sarılan sarı lacivertliler puan farkının altıya çıkmasıyla tükendi. Samandıra’da kimsenin ağzını bıçak açmazken oyuncular motivasyonunu kaybetmiş durumda. İsmail Kartal ise oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışıyor.

DERTLERİN SONU YOK

“Futbolda her an her şey olabilir” diyen Kartal “Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz kalan üç maçı da kazanmak zorundayız. Son düdüğe kadar mücadeleye devam” sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Takımda bir diğer sıkıntı ise yerli oyuncu problemi. İsmail’den sonra İrfan Can’ın da sezonu kapattığı Fenerbahçe’de, Mert Müldür cezalı. Sarı lacivertlilerde Osayi’nin sakatlığında sağ bek de alternatifsiz kalmış durumda.

DZEKO’YA KESİK

Kayseri maçının hazırlıklarını moralsiz bir hâlde sürdüren Fenerbahçe’de İsmail Kartal ciddi değişiklikler planlıyor. Sağ beki olmayan, sol bekte Ferdi dışında alternatifi bulunmayan Kartal yerli rotasyonunu da düşünürken, formsuz kral Dzeko’yu kesip Batshuayi’ye şans verecek.

PFDK CEZA VERDİ

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe’yi ‘saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırılıktan’, başkan Ali Koç’u da yaptığı açıklamalar sebebiyle Disiplin Kuruluna sevk etmişti. PFDK; başkan Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 520 bin TL, kulübe de toplamda 1 milyon 72 bin TL ceza kesti.