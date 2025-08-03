Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, şartlar neler? MEB Ücretli Öğretmenlik Başvuru Ekranı

Ücretli öğretmenlik için müracaat edeceklerin, başvuru yaparken diploma, formasyon veya varsa denklik belgeleri gibi eğitim durumunu kanıtlayacak evrakları eksiksiz sunmaları gerekiyor. Peki, MEB Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, şartlar neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmaktadır. Başvuru tarihleri illere ve ilçelere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, adayların kendi bölgesindeki Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ücretli öğretmen olmak isteyen adayların lisans veya önlisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca kamu haklarından mahrum olmamak, adli sicil kaydının temiz olması gibi genel şartlar aranıyor. Özel eğitim, İngilizce ve bilişim gibi alanlarda başvuran adaylardan ilgili sertifikalar veya kurs belgeleri talep edilebilmekte.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin açtığı online başvuru ekranları aracılığıyla yapılıyor. Başvuru süreci ve takvimi ile ilgili güncel bilgiler, bölgesel duyurularla açıklanacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMADA İSTENEN BELGELER