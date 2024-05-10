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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı&#039;nda teknik arıza

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

OTOBÜS SEFERLERİ KONULDU

Diğer paylaşımda ise "Sefer yapılamayan Haznedar-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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