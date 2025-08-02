Ünlü futbolcunun evlat acısı! 6 yaşındaki oğlu amansız hastalığa yenik düştü

Bayern Münih file bekçisi Sven Ulreich, 6 yaşındaki oğlu Len'in uzun süredir mücadele ettiği ağır bir hastalık sebebiyle hayata veda ettiğini duyurdu. Alman kaleci, eşi Lisa ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada, oğullarının vefat haberini açıklamadan önce uzun süre tereddüt ettiklerini ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediklerini vurguladı.

"BİZİM İÇİN SON DEFRECE ZOR"

103 kez Bayern forması giyen Sven Ulreich'in sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"Birkaç hafta önce, uzun ve zorlu bir hastalık sürecinin ardından oğlumuz Len'i kaybettik. Bu acı haberi kamuoyuyla paylaşmak bizim için son derece zor bir karardı. Ancak bu adım, ailemiz adına durumumuzu netleştirmek açısından önemliydi. Kızımızla beraber yavaş yavaş yeniden normal yaşantımıza dönmeye çalışıyoruz.

"LÜTFEN DAHA FAZLA SORU SORMAYIN"

Özellikle ailelerimize, dostlarımıza ve Bayern Münih Kulübü'ne, son aylarda gösterdikleri anlayış ve verdikleri büyük destek için teşekkür ediyoruz. Bu destek bizim için çok değerli. Kamuoyundan ve medyadan ricamız, bu süreçte anlayış göstermeleri ve mahremiyetimize saygı duymalarıdır. Lütfen daha fazla soru sormaktan ya da açıklama talep etmekten kaçının."