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Galatasaray, Bayern Münih'in stoperi için nabız yokladı! Kim'i istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Bayern Münih&#039;in stoperi için nabız yokladı! Kim&#039;i istiyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar, bir dönem F.Bahçe forması da giyen Güney Korelinin şartlarını sordu. Bayern Münih’in transfere yeşil ışık yakarsa pazarlıklar başlayacak...

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim girdi! Kim Min-Jae...

Galatasaray, Bayern Münih'in stoperi için nabız yokladı! Kim'i istiyor - 1. Resim

Sarı kırmızılılar, Wilfried Sinigo’nun da yer aldığı listeye Bayern Münih’in Güney Koreli stoperini de ekledi. Alman ekibiyle görüşen Cimbom kanadı, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen başarılı stoperin transfer şartlarını sordu. Bayern Münih’in, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde çözüm formülü ile masaya oturulacak.

Galatasaray, Bayern Münih'in stoperi için nabız yokladı! Kim'i istiyor - 2. Resim

ASLAN'IN ELİ GÜÇLÜ 

Galatasaray, yüklü bir maliyete sebep olacak Osimhen sonrasında limit matematiğine takılmamak için Kim Min-Jae’de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Alman devinin 2023’te Napoli’den  50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Kim’in transferi zor görünse de sarı kırmızılılar şartları sonuna kadar zorlayacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi faktörü, Osimhen, İcardi, Sane gibi yıldızlara sahip olması ve elde ettiği geçmiş başarıları da Kim Min-Jae’nin bakış açısını değiştirecek. 

Galatasaray, Bayern Münih'in stoperi için nabız yokladı! Kim'i istiyor - 3. Resim

KATLAYARAK GİDİYOR

F.Bahçe’nin 3 milyon avroya alıp 2022’de 19 milyon avroya sattığı Kim Min-Jae, bir sezon sonra Napoli’den 50 milyon avro bedelle B. Münih’e transfer olmuştu..

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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