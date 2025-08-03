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Tofaş yürüyen alev topuna döndü! Orman yangını son anda önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tofaş, Yangın, Orman Yangını, Marmaris, Türkiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seyir halindeki bir Tofaş marka otomobil, alev topuna döndü. Aniden çıkan yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’ne bağlı Sarnıç mevkiinde akşam saatlerinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobilde bir anda yangın çıktı.

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Tofaş marka aracın sahibi, cayır cayır yanan aracını durdurarak son anda kendini dışarı attı.

Tofaş yürüyen alev topuna döndü! Orman yangını son anda önlendi - 1. Resim

ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇ ORMANLIK ALANI TEHDİT ETTİ

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine, bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen araç yangınını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Tofaş yürüyen alev topuna döndü! Orman yangını son anda önlendi - 2. Resim

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken yangında araç kullanılamaz hale geldi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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