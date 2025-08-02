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Alevler akaryakıt istasyonuna çok yaklaştı! Birkaç metre uzakta, yangına kritik müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alevler akaryakıt istasyonuna çok yaklaştı! Birkaç metre uzakta, yangına kritik müdahale
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, ormana ve akaryakıt istasyonuna çok yaklaştı! Birkaç metre uzaktaki yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edirne'nin Korudağ mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun arkasındaki anızlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri fark edenler, durumu Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de avadan destek verdiği yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu, akaryakıt istasyonuna birkaç metre kala, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan bir binanın içerisindeki saman balyalarına sıçrayan alevleri de kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam etmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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