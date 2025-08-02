Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, olay yerine sevk edilen 7 itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.