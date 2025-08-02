Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa’da bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, olay yerine sevk edilen 7 itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş