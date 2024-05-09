Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'ye çok yakın! Seçim sonrası İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın göreve getirmek istediği teknik direktör belli oldu.

Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi gözler İsmail Kartal'a çevrildi.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Kartal ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Mevcut başkan Ali Koç'un henüz adaylık açıklaması yapmaması ve sadece Sadettin Saran'ın adaylığını duyurması dikkatlerden kaçmadı.

SADETTİN SARAN'DAN ALİ KOÇ KARARI

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Saran, Ali Koç'un aday olması halinde çekileceğini duyurmuştu.

Seçime günler kala çağrıda bulunan Saran,"Sayın Başkanımız, Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN CONTE ATAĞI

Başkan olması durumunda göreve Antonio Conte'yi getirmek isteyen Sadettin Saran'ın İtalyan hocayla iletişimde olduğu ve seçim sonucuna göre İstanbul'a davet edeceği öğrenildi.

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Conte, şu an boşta bulunuyor.