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Arda Güler'den Fenerbahçe'ye müjde! Şampiyonlar Ligi finalisti Real Madrid, bonus ödeyecek

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Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyerek finale yükselen Real Madrid'in Arda Güler'den dolayı Fenerbahçe'ye ödeme yapacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 deviren Real Madrid, finale yükseldi.

Borussia Dortmund ile eşleşen İspanyol devi, İngiltere'nin başkenti Londra'da kupa mücadelesi verecek.

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye müjde! Şampiyonlar Ligi finalisti Real Madrid, bonus ödeyecek - 1. Resim

FENERBAHÇE'YE REAL MADRİD'DEN MÜJDELİ HABER

Haber Global’in haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in satışına eklettiği madde sayesinde Real Madrid'in finale çıkmasıyla 2.2 milyon euro civarında bir ücret elde edecek.

Öte yandan Bayern Münih'in finale çıkması halinde ise Galatasaray'ın Sacha Boey'in sözleşmesi gereği yaklaşık 3.7 milyonluk bonusun sahibi olacağı aktarıldı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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