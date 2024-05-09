Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali oynanacak! Real Madrid'den tarihi geri dönüş

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 9 Mayıs 2024 00:09 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 00:25 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bayern Münih'i eleyen Arda Güler'li Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu. Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan İspanyol devi, Londra biletini Joselu ile kaptı.