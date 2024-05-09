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Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali oynanacak! Real Madrid'den tarihi geri dönüş

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Şampiyonlar Ligi&#039;nde Türk finali oynanacak! Real Madrid&#039;den tarihi geri dönüş

Spor Haberleri

Bayern Münih'i eleyen Arda Güler'li Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu. Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan İspanyol devi, Londra biletini Joselu ile kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda Bayern Münih'i eleyen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

2-2'nin rövanşını 2-1'lik skorla kazanan Eflatun-beyazlılar, Londra'daki dev finalde sahne alacak.

İlk yarısı golsüz geçen maçın 68. dakikasında Alphonso Davies şık golüyle Bayern Münih'i öne geçirdi. 

81. dakikada oyuna giren Joselu maçın kaderini değiştirdi. 88. ve 90+1. dakikalarda golleri bulan Joselu takımı Real Madrid'i finale taşıdı. 

Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali oynanacak! Real Madrid'den tarihi geri dönüş - 1. Resim

TÜRKLER SAHAYA ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Finalde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşılaşacak. 

Salih Özcan'ın formasını giydiği Dortmund ile Arda Güler'li Real Madrid, Londra'daki finalde yer alacaj Türk oyuncular olarak dikkat çekiyor.

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Düzenleyen:  - Spor
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