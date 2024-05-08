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Arda Güler hakkında flaş sözler: "Bu çocuk serseri ve çatlak bir karakter" Ancelotti "Hazır ol" mesajı vermişti

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Arda Güler hakkında flaş sözler: &quot;Bu çocuk serseri ve çatlak bir karakter&quot; Ancelotti &quot;Hazır ol&quot; mesajı vermişti

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler İspanyol basınının dilinden düşmüyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Bayern Münih maçı için "Hazır ol" dediği iddia edilen Güler hakkında, flaş ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'i ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le özel olarak görüştüğü ve "Hazır ol" mesajı verdiği iddia edilmişti. 

Arda Güler hakkında flaş sözler: "Bu çocuk serseri ve çatlak bir karakter" Ancelotti "Hazır ol" mesajı vermişti - 1. Resim

İspanya'ya gittiği günden bu yana manşetler düşmeyen Güler, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi bir kez daha adından söz ettirdi. 

"SERSERİ VE ÇATLAK"

Gazeteci Adrian Blanco, Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullandığı bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler hakkında flaş sözler: "Bu çocuk serseri ve çatlak bir karakter" Ancelotti "Hazır ol" mesajı vermişti - 2. Resim

"Arda Güler tam bir serseri!. İzin almaktansa af dilemeyi tercih eder. Kişiliği kadar kalitesi de var. Her maçın baş kahramanı olmak ister. Her yerde kendini sunar, her fırsatta dener ve hatta el kol hareketleriyle oyunu yönetmeye cüret eder. Çatlak bir karakter!" 

 

Düzenleyen:  - Spor
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