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Ancelotti ile Arda Güler bir kez daha özel olarak görüştü: "Hazır ol..." Bayern Münih maçı öncesi ateşi yaktı

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Spor Haberleri

Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Madrid'in İtalyan teknik adamı Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği haberi çok konuşuldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hem kendisinin hem de Real Madrid taraftarlarının beklediği maç dinamiğine yavaş yavaş adapte oluyor. Sahaya her adım attığın gösterdiği performansla, İspanyol basınında kendisine yer buluyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak olan Madrid'in tüm kadrosuna ihtiyacı var. Bu doğrultuda gözler Arda Güler'de.

Ancelotti ile Arda Güler bir kez daha özel olarak görüştü: "Hazır ol..." Bayern Münih maçı öncesi ateşi yaktı - 1. Resim

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'da, flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'le, Bayern Münih maçı öncesi bir görüşme gerçekleştirdi. 

Haberde İtalyan teknik adamın Güler'e "Arda hazır ol. Sana ikinci yarıda ya da uzatmalarda ihtiyacım olabilir" dediği iddia edildi. 

Düzenleyen:  - Spor
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