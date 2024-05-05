Şampiyonluk sonrası Ancelotti hakkında olay sözler: "Çatlak Ancelotti..." Arda Güler baskıları sonrası...

Real Madrid'in şampiyon olduğu maç sonrası Ancelotti'den Arda Güler için olay sözler: "Gençlere süre vermek için burada değilim"

Real Madrid'in şampiyon olduğu maç sonrası Ancelotti'den Arda Güler için olay sözler: "Gençlere süre vermek için burada değilim"

3 golle kazandıkları maçın ardından, Barcelona'nın da puan kaybetmesiyle La Liga'da 36.şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Arda Güler oldu. Oyunda kaldığı süre boyunca gösterdiği performansla göz dolduran Güler, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Öte yandan Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında yaşananlar hakkında da İspanyol basınında çok çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları.

La Liga'da Real Madrid, Cadiz karşılaşması sonrası şampiyonluk hanesine bir kupa daha ekledi. Madrid'de Courtois'nın dönüşü, alınan 3 puan ve şampiyonluğun yanı sıra en çok konuşulan isimlerden biri de Arda Güler oldu.

Bernabeau'da ilk kez, ilk 11'de başlayan Arda Güler, oyunda kaldığı süre boyunca gösterdiği performansla göz doldurdu. İspanya'da günün en çok konuşulan konularından biri Real Madrid ve Arda Güler iken, El Chiringuito adlı programda, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Real Madrid'e yakılığıyla bilinen Defensa Central'da yer alan haberde; Arda Güleri'n Bernabeu'da ilk 11'de ilk kez yer almasına rağmen, rahat olduğu belirtildi. Güler'in gelecek sezon neler yapacağı hakkında konuşulan programda "Çatlak Ancelotti, Arda ile bir sorun yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Güler'in performansına hayran kaldıklarını belirten sunucular şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'nın elinden nasıl aldılar ama! En sevdiğimiz Türk! "