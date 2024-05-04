Arda Güler tarihe geçti! Real Madrid, İspanya La Liga şampiyonu oldu

Arda Güler tarihe geçti! Real Madrid, İspanya La Liga şampiyonu oldu

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 'Yapması gerekeni yaptı'

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 'Yapması gerekeni yaptı'

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bitime 4 hafta kala La Liga şampiyonu ilan etti. Türk yıldız kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu İspanya'da yaşadı.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Girona sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Girona da Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, LaLiga'da 2023-24 sezonunun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, LaLiga'da 36. zaferine ulaştı. Girona da Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu başkent ekibiyle yaşadı.

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