Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 'Yapması gerekeni yaptı'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz ile oynanan maç sonrası Türk futbolcu Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Cadiz'i 3-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Carlo Ancelotti, ilk 11'de sahaya sürdüğü Arda Güler'e özel olaral değindi.

Türk yıldıza öven İtalyan hoca, "Arda Güler yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyor. Genç futbolcularımız sürekli gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamalarının ne zaman olacağının umrunda olmadığını belirten Ancelotti, "Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var" dedi.

ARDA GÜLER'İN CADIZ MAÇI İSTATİSTİKLERİ

-65 dakika

-54 topla buluşma

-29/31 pas isabet

-3/6 çalım

-0/2 şut isabet

-1/6 orta isabeti

-3 rakip ceza sahasında topla buluşma