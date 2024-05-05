Real Madrid'in şampiyon olduğu maç sonrası Ancelotti'den Arda Güler için olay sözler: "Gençlere süre vermek için burada değilim"

La Liga'nın 34'üncü haftasında Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya geldiği karşılaşmada Madrid, rakibini 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Barcelona'nın puan kaybetmesiyle de La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Gösterdiği performansla göz dolduran Güler hakkında maç sonu teknik direktör Carlo Ancelotti oldukça çarpıcı bir açıklama yaptı.

Real Madrid'in La Liga'da 36.şampiyonluğunu ilan ettiği Cadiz karşılaşmasında Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı. Madrid'in, Cadiz'i 3 golle mağlup ettiği karşılaşmada Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Güler, oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koparken milli futbolcumuz da alkışla karşılık verdi. Ayrıca Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Oyunda kaldığı süre boyunca başarılı bir performans gösteren Güler hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ise oldukça çarpıcı bir açıklama yaptı. Güler'in performansını değerlendiren Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

"Arda çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor. Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil"