Arda Güler'i gören Florentino Perez'in bile ağzı açık kaldı: "Böylesini göremedim"

Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği Cadiz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika oyunda kaldı ve gösterdiği performansla takdir topladı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Güler hakkında kullandığı iddia edilen ifadeler ise çok konuşuldu.

Önceki akşam oynanan karşılaşmada Cadiz'i 3-0 mağlup ederek La Liga'da 36. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler.

Güler'in, Cadiz karşısında gösterdiği performans Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i de etkiledi. Arda Güler, Real Madrid 1-0 öne geçtikten 15 dakika sonra yani 66. dakikada oyundan çıkarıldı. Carlo Ancelotti, Arda'nın yerine oyuna Jude Bellingham'ı sürdü.

Defensa Central'ın haberine göre; Güler oyundan çıktığı sırada Başkan Florentino Perez'in şaşıp kaldığı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok karmaşık bir durum. Böylesini görmedim. Bu kadar az oynamasına rağmen, insanlardan bu kadar sevgi görmesi... Nasıl olur? Bu çok iyi!"