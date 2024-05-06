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Arda Güler hakkında flaş sözler: "Arda Güler bir alçak" Real Madrid'in parlayan yıldızı bir kez daha manşetlerde

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Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki akşam Cadiz karşına ilk 11'de çıkan Güler, performansıyla göz doldurdu. İspanya basınında sık sık kendisine yer bulan Güler bu geleneği bir kez daha bozmadı.

Cadiz karşılaşmasında, Santiago Bernabeu'da Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11'de görev alan Arda Güler, çok konuşulmaya devam ediyor. Maçın 66.dakikasında yerini Jude Bellingham'a bırakan Güler, oyundan çıktığı anlarda taraftarlarca ayakta alkışlandı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin "Görevini iyi yaptı ama maçı kazanmamız gerektiği için onu çıkardım" sözleriyle değerlendirdiği Güler hakkında, Radyo Marca'dan Adrian Blanco ise Arda Güler için ilginç bir yorum yaptı.

Arda Güler hakkında flaş sözler:

Blanco sosyal medyadan yaptığı paylaşımında milli futbolcumuz için 'sinvergüenza' (utanması olmayan, utanmaz) sıfatını kullanarak "Arda Güler bir utanmaz. İzin almaktansa af dilemeyi tercih ediyor. Kişiliği kadar kalitesi de var. Her yerde kendini öne çıkarıyor, elinden geleni yapıyor, hatta jestleriyle oyunu yönlendirmeye cesaret ediyor, her şeyin kahramanı olmak istiyor" yorumunda bulundu.

Arda Güler hakkında flaş sözler:

Düzenleyen:  - Spor
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