ABD'de katliam gibi otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

ABD'de katliam gibi otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de adeta katliam gibi bir otobüs kazası meydana geldi. Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüs devrildi. Olayda çok fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan New York'ta kabus gibi bir olay yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada, New York kenti istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti.

Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu ifade etti.

Acil durum ekiplerinin ve tıbbi helikopterlerin olay yerine sevk edildiğini aktaran polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

