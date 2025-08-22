ABD'de katliam gibi otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
ABD'de adeta katliam gibi bir otobüs kazası meydana geldi. Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüs devrildi. Olayda çok fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.
ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan New York'ta kabus gibi bir olay yaşandı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada, New York kenti istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti.
Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu ifade etti.
Acil durum ekiplerinin ve tıbbi helikopterlerin olay yerine sevk edildiğini aktaran polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş