New York'ta gökdelende dehşet! AR-15'li saldırgan polisi ve sivilleri vurdu

New York’un kalbi Manhattan'da bir gökdelene AR-15 tipi tüfekle giren saldırgan dehşet saçtı. Silahlı saldırıda bir polis memuru ve şüpheli saldırganın da aralarında bulunduğu beş kişinin öldüğünü bildirdi. FBI destek için bölgede, güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı.

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. AR-15 tipi saldırı tüfeğiyle donanmış bir saldırganın gökdelende dehşet saçtığı olayda biri polis memuru olmak üzere çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Edinilen son bilgilere göre; polis memuru ve dört sivil, açılan ateş sonucu öldü.

FBI DESTEK İÇİN BÖLGEDE

New York Belediye Başkanı Eric Adams, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları için uyarıda bulunurken, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FBI çalışanlarının destek amaçlı olay yerine intikal ettiğini kaydetti.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALDE

CNN'e konuşan bir kolluk kuvveti kaynağı, "New York Polis Departmanı'ndan bir memur da dahil olmak üzere dört kişi bugün Manhattan'ın merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda öldürüldü" dedi.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından şehirde paniğe yol açan olaydan kısa süre sonra bölge sakinlerini rahatlatan bir açıklama yapıldı. NYPD Polis Komiseri Jessica Tisch, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi" dedi.

33. KATTA İNTİHAR ETTİ

Öte yandan ABD medyasının New York polisine dayandırdığı haberlerde ise saldırganın, Park Caddesi'ndeki bir binanın 33. katında intihar ettiği bilgileri yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde uzun namlulu bir silah bulunan, siyah gözlüklü ve kıvırcık saçlı bir erkek şüpheli Park Caddesi'ndeki 345 kapı numaralı binaya girerken görülüyor.

BLACKSTONE VE DİĞER DEV ŞİRKETLER HEDEF BÖLGEDEYDİ

Saldırının meydana geldiği 345 Park Avenue binası, yatırım devi Blackstone’un genel merkezi olarak biliniyor. Binada ayrıca NFL’nin genel merkezi, Bank of America şubesi ve KPMG’ye ait ofisler de yer alıyor.

Saldırının hedefinin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, Blackstone, KPMG, Bank of America ve binanın sahibi Rudin Management, konuyla ilgili yorum taleplerine cevap vermedi.

NEW YORK'TA GÜVENLİK ALARMI YÜKSELTİLDİ

Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine dair kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgedeki güvenlik seviyesi yükseltilirken, halktan çevredeki alanlara yaklaşmamaları istendi.