Avrupa'da savunma krizi! Yaklaşık 20 bin asker geri çekiliyor

ABD, Avrupa’daki asker sayısını yaklaşık üçte bir oranında azaltmayı planlıyor ve bu kararın düzenli ve koordineli şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor. Avrupa’da bu gelişme, güvenlik endişeleri oluştururken, ABD’nin desteği olmadan AB ülkelerinin askeri operasyon yapamayacağı belirtiliyor.

Politico gazetesinin 28 Temmuz tarihli haberine göre, ABD Avrupa’daki asker sayısını yüzde 30’a varan oranda azaltmayı planlıyor. Haberde, isminin açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisinin, Avrupa’daki asker sayısının yaklaşık üçte bir oranında azaltılmasının mümkün olduğunu belirttiği aktarıldı.

PENTAGON RAPORU AÇIKLANIYOR

Pentagon’un konuya ilişkin raporunun halen hazırlanmakta olduğu ve ABD askerlerinin bulunduğu Almanya’nın da olası değişikliklerin zamanlaması hakkında bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.

Almanya Dış İlişkiler Konseyi’nde güvenlik politikaları üzerine kıdemli araştırmacı Eileen Mathle, asker sayısındaki azaltmanın “Avrupa müttefikleri için beklenmedik olmadan, düzenli ve koordineli şekilde” yapılması gerektiğini vurguladı.

Daha önce Mart ayında Avrupa siyasetçilerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki yaklaşık 20 bin askerini çekebileceği beklentisinin “Avrupa ülkelerinin güvenliği için gerçek bir kabus” olarak nitelendirildiği belirtilmişti. Ayrıca Şubat ayında Financial Times gazetesi, Washington desteği olmadan Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir askeri operasyon gerçekleştiremeyeceğine dikkat çekmiş ve müzakereler sırasında Avrupa’nın ABD askerlerinin çekilmesinden endişe duyduğu kaydedilmişti.