İtalya, NATO'nun savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları çerçevesinde SAMP-T hava savunma sistemini Türkiye'ye gönderecek. Sistem Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapacak.

NATO'nun müttefik ülkelerin hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik planları kapsamında İtalya'dan dikkat çeken bir adım geldi. İtalyan Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan SAMP-T'nin Türkiye'de konuşlandırılacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre sistem, Konya'da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na yerleştirilecek. Konuşlandırmanın NATO'nun düzenli savunma faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirileceği ve ittifakın hava savunma ağının güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Halihazırda NATO’nun Malatya ve İncirlik’te de Patriot bataryaları bulunuyor. Ayrıca SİPER bataryaları da bazı noktalara konuşlandırıldı.

SAMP-T BİRÇOK ÜLKEDE AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

SAMP-T sistemi, savaş uçakları, seyir füzeleri ve çeşitli hava tehditlerine karşı uzun menzilli koruma sağlayabilen gelişmiş bir hava savunma platformu olarak öne çıkıyor. Sistem, NATO bünyesinde birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye, NATO'nun güney kanadında stratejik konumu nedeniyle ittifakın savunma planlarında önemli bir rol üstlenirken, yeni konuşlandırmanın bölgesel hava savunma kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

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