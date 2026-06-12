Milli Savunma Bakanlığı, "Çiğli’deki üs ve Uçuş Okulu'nun Akhisar’a taşınacağı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sosyal medyada gündem olan İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddialarına ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Çiğli’deki üs Akhisar’a mı taşınacak? MSB’den açıklama geldi: İddialar gerçek değil

“DOĞRU DEĞİL"

Açıklamada, "Basında yer alan İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir" denildi.

MSB, artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa’daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı’nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“TAŞINMAYACAK”

Açıklamada, Akhisar’daki çalışmaların mevcut hava meydanının kapasitesinin artırılmasına yönelik olduğu, bunun Çiğli’deki üs ve eğitim unsurlarının taşınacağı anlamına gelmediği ifade edildi.

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