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Ömer Öcalan kimdir? İşte Şanlıurfa milletvekili hakkında merak edilenler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ömer Öcalan kimdir? İşte Şanlıurfa milletvekili hakkında merak edilenler
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Ömer Öcalan kimdir, nerelidir? Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan’ın siyasi kariyeri, partisi ve meclisteki görevi merak ediliyor. İşte Ömer Öcalan özgeçmişi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir görev üstlenen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın kim olduğu ve siyasi kariyeri merak ediliyor. 

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan, halihazırda DEM Parti Şanlıurfa milletvekilliğini sürdürüyor. Peki Ömer Öcalan kimdir, siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte Ömer Öcalan hayatı ve siyasi geçmişi...

Ömer Öcalan kimdir? İşte Şanlıurfa milletvekili hakkında merak edilenler - 1. Resim

ÖMER ÖCALAN KİMDİR?

Ömer Öcalan, 1987 yılında Halfeti’de dünyaya geldi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan Ömer Öcalan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasete Demokratik Bölgeler Partisi’nde (DBP) başlayan Öcalan, 2014-2016 yılları arasında DBP Mardin İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi.

Ömer Öcalan kimdir? İşte Şanlıurfa milletvekili hakkında merak edilenler - 2. Resim

ÖMER ÖCALAN'IN SİYASİ KARİYERİ

2018 yılında Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Öcalan, 2023 seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) listelerinden tekrar milletvekili oldu. Partisinin adı Demokratik Eylem ve Mücadele Partisi (DEM Parti) şeklinde değiştirildi. Öcalan, siyasi kariyerine DEM parti çatısı altında devam ediyor.

Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Öcalan’ın anadili Kürtçe olduğu biliniyor. Öcalan, HDP’nin kapatılması davasında siyasi yasak talep edilen milletvekilleri arasında yer alıyor. "Terörsüz Türkiye" sürecinde İmralı görüşmelerine aracılık eden Öcalan, DEM Parti Şanlıurfa milletvekilliğini de sürdürüyor. Öcalan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Öcalan kimdir? İşte Şanlıurfa milletvekili hakkında merak edilenler - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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