ABD'nin gizemli uzay uçağı yola çıktı! SpaceX'ten tarihi fırlatma

ABD'nin gizemli uzay uçağı yola çıktı! SpaceX'ten tarihi fırlatma

- Güncelleme:
ABD&#039;nin gizemli uzay uçağı yola çıktı! SpaceX&#039;ten tarihi fırlatma
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri için geliştirilmiş "gizemli" deneysel uzay uçağı X-37B’yi Florida’dan fırlattı. Boeing üretimi uzay uçağı, USSF-36 (Orbital Test Vehicle-8) görevi kapsamında yeni bir uzay konumlandırma sistemini deneyecek

SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri için geliştirilmiş deneysel uzay uçağı X-37B’yi Florida’dan fırlattı.

Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilen fırlatma, Perşembe günü yerel saatle 23.50’de başarıyla yapıldı. Fırlatmaya ilişkin yapılan paylaşımda SpaceX, “Liftoff!” ifadeleriyle başarılı kalkışı duyurdu.

ABD'nin gizemli uzay uçağı yola çıktı! SpaceX'ten tarihi fırlatma - 1. Resim

GİZEMLİ UZAY UÇAĞI YOLA ÇIKTI

Meteoroloji yetkilileri, fırlatma için hava koşullarının başlangıçta yüzde 65 oranında elverişli olduğunu, ilerleyen saatlerde bu oranın yüzde 80’e yükseldiğini belirtti. Yetkililer, Doğu Kıyısı boyunca ilerleyen Erin Kasırgası’nın olası etkilerini de yakından takip ettiklerini bildirdi.

Boeing üretimi X-37B uzay uçağı, USSF-36 (Orbital Test Vehicle-8) görevi kapsamında yeni bir uzay konumlandırma sistemini deneyecek. Görevde ayrıca lazer iletişim sistemi ile “uzayda şimdiye kadar kullanılan en yüksek performanslı kuantum atalet sensörü” test edilecek.

ABD'nin gizemli uzay uçağı yola çıktı! SpaceX'ten tarihi fırlatma - 2. Resim

ABD Uzay Kuvvetleri Delta 9 Komutanı Albay Ramsey Horn, testin önemine işaret ederek, “OTV-8’in kuantum atalet sensörü gösterimi, uzaydaki operasyonel dayanıklılık için önemli bir adım. GPS’in mümkün olmadığı ortamlarda dahi sağlam bir navigasyon imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Fırlatmada kullanılan Falcon 9 roketi, daha önce NROL-69, CRS-32, GP III-7 ve iki farklı Starlink görevinde de kullanılmıştı.

