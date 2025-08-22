Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Bruno Lage'den bıktıran soruya bir cevap daha

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Umutlar Portekiz'e kalırken, hem Fenerbahçe'de hem de Benfica'da yılın sorusu 'Kerem transfer olacak mı?' sorusu oldu.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage bıktıran soruya bir cevap daha verdi.

LAGE'DEN BIKKINLIK VEREN SORUYA BİR CEVAP DAHA

Portekiz Ligi'nin 2. haftasında sahasında Tondela ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Lage gazetecilerden gelen "Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağını garanti edebilir misiniz?" sorusuna ise bıkkınlıkla cevap verdi.

BU SORUYA DAHA ÖNCE CEVAP VERDİM

Lage soruyu şu şekilde cevapladı:

"Sanırım bu soruyu birkaç kez cevapladım. Şu anda çok mutlu, kendini Benfica'ya tamamen adamış durumda. Öyle olmasaydı, Fenerbahçe maçındaki ve sezon başlangıcındaki performansını yakalayamazdı.

TEKLİF BAŞKANDA, KEREM BENFİCA'YA TAMAMEN BAĞLI

Bir teklif var ve teklif başkanın elinde. Hissettiğim kadarıyla Benfica'ya tamamen bağlı ve maçları kazanmaya yardımcı olmak istiyor."