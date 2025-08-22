Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Bruno Lage'den bıktıran soruya bir cevap daha

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Bruno Lage'den bıktıran soruya bir cevap daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe&#039;ye transfer olacak mı? Bruno Lage&#039;den bıktıran soruya bir cevap daha
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Benfica, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi konusunda bir açıklama daha yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Umutlar Portekiz'e kalırken, hem Fenerbahçe'de hem de Benfica'da yılın sorusu 'Kerem transfer olacak mı?' sorusu oldu. 

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage bıktıran soruya bir cevap daha verdi. 

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Bruno Lage'den bıktıran soruya bir cevap daha - 1. Resim

LAGE'DEN BIKKINLIK VEREN SORUYA BİR CEVAP DAHA

Portekiz Ligi'nin 2. haftasında sahasında Tondela ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Lage gazetecilerden gelen "Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağını garanti edebilir misiniz?" sorusuna ise bıkkınlıkla cevap verdi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Bruno Lage'den bıktıran soruya bir cevap daha - 2. Resim

BU SORUYA DAHA ÖNCE CEVAP VERDİM

Lage soruyu şu şekilde cevapladı:

"Sanırım bu soruyu birkaç kez cevapladım. Şu anda çok mutlu, kendini Benfica'ya tamamen adamış durumda. Öyle olmasaydı, Fenerbahçe maçındaki ve sezon başlangıcındaki performansını yakalayamazdı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Bruno Lage'den bıktıran soruya bir cevap daha - 3. Resim

TEKLİF BAŞKANDA, KEREM BENFİCA'YA TAMAMEN BAĞLI

Bir teklif var ve teklif başkanın elinde. Hissettiğim kadarıyla Benfica'ya tamamen bağlı ve maçları kazanmaya yardımcı olmak istiyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyükleri belli oldu! 45 Türk şirketi 'ilk 250' listesindeBİST 100’de yüzde 4,62’lik yükseliş! Borsa, haftayı rekor seviyeden kapattı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin rakibi Kocaelispor: Süper Lig'de 41'inci randevu - SporF.Bahçe'nin rakibi Kocaelispor: Süper Lig'de 41'inci randevuBeşiktaş ayrılığı duyurdu! Yeni adresi belli oldu - SporBeşiktaş ayrılığı duyurdu! Yeni adresi belli olduLemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Konu kapandı" - SporLemina açıkladı: G.Saray'dan ayrılacak mı? "Konu kapandı"Barış Alper transferinde son dakika gelişmesi! Gemileri yaktı: Galatasaray sözünü tutsun - SporGemileri yaktı: G.Saray sözünü tutsunDünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı - SporCanlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldıBeşiktaş'ta sol bek transferi an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor - SporBeşiktaş'ta transfer an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...