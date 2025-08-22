Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası için TCG Anadolu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası için TCG Anadolu mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Zafer Haftası için TCG Anadolu mesajı
Cumhurbaşkanı, Zafer Haftası, TCG Anadolu, Donanma, Savunma Sanayisi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta idrak edilecek Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen etkinlik hakkında mesaj yayımladı. Erdoğan "Modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası için TCG Anadolu mesajı - 1. Resim

Erdoğan mesajında, 350 gencin TCG Anadolu’da Zafer Yolculuğu’nda olduğunu belirterek, son yıllarda denizlerde yapılan atılımlar ve savunma sanayisindeki ilerlemelerin Türkiye’nin bağımsızlığının ve caydırıcı gücünün en önemli teminatı olduğunu vurguladı. "TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli imkânlarla inşası süren yeni denizaltılar, modern savaş gemileri ve büyüyen filo sayesinde Türk ordusunun artık yalnızca kendi sahillerini değil, bölgenin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak güçte olduğunu ifade etti.

Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri tebrik ederek, etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ormanda koşarken önüne çıktı... Erzurum'da korkunç olay, tamamen çürümüş ceset bulundu!Osman Selahaddin Osmanoğlu kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk savunma sanayinde gövde gösterisi! İlke imza atıldı, hedef 12'den vuruldu - GündemTürk kamikazeden gövde gösterisi!Fenerbahçe'nin efsane isminden Galatasaray için flaş Şampiyonlar Ligi tahmini - GündemRıdvan Dilmen'den Galatasaray için flaş tahminPetrol gelirleri "TEC" şirketine mi aktarıldı? DMM'den 'buharlaşma' iddialarına cevap geldi - GündemDMM'den 'buharlaşma' iddialarına cevap geldiSon dakika... Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem - GündemSon dakika... Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde depremBakan Yumaklı 2030'u işaret etti! Türkiye'yi bekleyen 'su krizi tehlikesi' için uyardı - Gündem"Yüzde 25'i tükenebilir, Türkiye o kategoriye girer"Zam pazarlığında yeni gelişme: Memurların gözü artık Hakem Heyeti'nde! - GündemMemurların gözü artık Hakem Heyeti'nde!
Sonraki Haber Yükleniyor...