Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bu kentin Erdoğan için önemi ayrı! Esnafa 100 milyon liralık kredi müjdesi

Bu kentin Erdoğan için önemi ayrı! Esnafa 100 milyon liralık kredi müjdesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bu kentin Erdoğan için önemi ayrı! Esnafa 100 milyon liralık kredi müjdesi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'te düzenlenen programda kent esnafına bir müjde verdi. Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için ayrı bir önemi olduğunu belirten Bakan Bolat, kent esnafına 100 milyon liralık yeni bir kredi paketinin hazırlandığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Siirt'te önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun Siirt'te başladığını vurgulayarak, kentte gerçekleştirilen yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te ilk kez Siirt Milletvekili olarak TBMM'ye girdiğini ve ardından Başbakan seçildiğini hatırlatan Bolat, "Bu yüzden Siirt'in kalbimizde ayrı bir yeri olmuştur" dedi.

SON 22 YILDA SİİRT'E 55,5 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI 

Son 22 yılı "Türkiye Yüzyılı" hedefinin temeli olarak nitelendiren Bakan Bolat, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan savunma sanayine kadar her alanda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Türkiye'nin dış ticarette ve uluslararası saygınlıkta önemli bir noktaya ulaştığını kaydeden Bolat, enflasyonla mücadelede de kararlı bir duruş sergilendiğini ifade etti.

Siirt'in AK Parti iktidarlığı döneminde yatırımlardan önemli ölçüde faydalandığını belirten Bolat, "Son 22 yılda Siirt'e 55,5 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı. Altıncı bölge teşvikleri kapsamında işverenlerin sigorta primlerini devlet üstlendi, istihdam arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu süreyi 14 yıla çıkardı" dedi.

Bu kentin Erdoğan için önemi ayrı! Esnafa 100 milyon liralık kredi müjdesi - 1. Resim

100 MİLYON LİRALIK KREDİ PAKETİ... 

Bakan Bolat, ihracatçı ve esnafa yönelik destekleri de açıkladı. Siirt'te 73 ihracatçı ve 5 bin 149 esnaf bulunduğunu dile getirerek, "Siirtli ihracatçılarımıza geçen yıl 33,5 milyon dolar Eximbank kredisi sağlandı. Esnaflarımıza da bugüne kadar 1,7 milyar lira kredi verildi. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Pazartesi gününden itibaren Siirt esnafımız için toplam 100 milyon liralık kredi paketi gönderiyoruz" diye konuştu.

Bu kentin Erdoğan için önemi ayrı! Esnafa 100 milyon liralık kredi müjdesi - 2. Resim

SİİRT FISTIĞI İÇİN LİSANSLI DEPO 

Kent ekonomisinin en önemli girdilerinden biri olan Siirt fıstığı için de yeni bir adım atılacağını belirten Bakan Bolat, "Siirt fıstığının daha iyi değerlendirilmesi, hijyenik şartlarda saklanması ve değerini bulması için lisanslı depo kurulacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa sürede kazmayı vuracağız. Kadın kooperatiflerine üretim amaçlı kurulacak kooperatiflere hibe, fuar desteği ve personel istihdam desteği sağlanacağını aktardı." dedi. 

Programın ardından Güres Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Bolat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tayanç Ayaydın’a taciz suçmalası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı - EkonomiGaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL - EkonomiHasat başladı, kilosu 15-20 bin TLLahmacun ustasıydı, atıl araziyi dönüştürdü! Dönüm başına 1,5 ton ürün alıyor, müşteriler sırada bekliyor - EkonomiDönüm başına 1,5 ton ürün alıyor, müşteriler sırada bekliyorFinansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı - EkonomiFinansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttıAlmanya ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde küçüldü - EkonomiAlmanya ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde küçüldüİslam Memiş "Müjdeyi veriyorum" diye açıkladı! Altın satışında yeni dönem başlıyor - Ekonomi"Müjdeyi veriyorum" diye duyurdu! Altın satışında yeni dönem
Sonraki Haber Yükleniyor...