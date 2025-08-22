Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İslam Memiş "Müjdeyi veriyorum" diye açıkladı! Altın satışında yeni dönem başlıyor

İslam Memiş "Müjdeyi veriyorum" diye açıkladı! Altın satışında yeni dönem başlıyor

Ekonomi Haberleri

Ekonomist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın satışıyla ilgili önemli bir detayı paylaştı. Kolye, küpe, kelepçe gibi işçilikli altın satışında yeni dönemin başlayacağını belirten Memiş, vatandaşın mağduriyetinin de tarihe karışacağını söyledi. İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın satışıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Memiş, hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ereceğini söyledi. 

0,25 VE YARIM GRAM ALTIN SATIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentisini ilettiğini belirten Memiş, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. "Size bir manşet daha vereyim bugün." diyen Memiş şunları aktardı: 

İslam Memiş "Müjdeyi veriyorum" diye açıkladı! Altın satışında yeni dönem başlıyor - 1. Resim

SERTİFİKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

"Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler  altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.

İslam Memiş "Müjdeyi veriyorum" diye açıkladı! Altın satışında yeni dönem başlıyor - 2. Resim

"TÜKETİCİ VE KUYUMCU ESNAFI KORUNACAK"

Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak. Bu tür haberlerle sektör artık muhatap olmayacak."

