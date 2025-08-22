"Bu fiyatlar ucuz gelecek" dedi! İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: Bunu yapan her zaman kazanır 

Ekonomist İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

"YASTIK ALTINDA 7 BİN TONDAN FAZLA ALTIN VAR"

Türklerin en çok sevdiği yatırım aracının altın olduğunu belirten Memiş, "Geçen ay bir yabancı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Türklerin en çok sevdiği yatırım aracı altın. Türkiye'de son 30 yıla baktığınız zaman TL karşısında en çok kazandıran yatırım aracı gram altın. Yüzde 8 binden fazla getiri sağladı. Yastık altında 7 bin tondan fazla altın var Türkiye'de. Geleneksel yatırım aracı olarak altın öne çıkıyor." dedi.

"ALTININ FİYATINA DEĞİL MİKTARINA BAKIN"

Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Memiş, "Altın fiyatları için 'düştü, çıktı' gibi yorumlar yapılıyor. Biz bu tabirlere çok takılmıyoruz. Yıla 3 bin 50 lira seviyesinde başlayan gram altın şu anda 4 bin 4420 lira. Gram altın düşmüş mü? Uzun vadeli yatırımcılar altının fiyatına değil miktarına bakar. Alır kenara koyar. 3 bini, 3 bin 500'ü, 4 bini yüksek gören hep zarar etti. Önümüzdeki yılın ilk yarısında 5 bin liraya yüksek diyen zarar edecek. Hedefimiz 6 bin lira seviyesi. O yüzden altının fiyatına değil miktarına bakar." ifadelerini kullandı.

"BU FİYATLAR UCUZ GELECEK"

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Finansal okuryazarlığı olmayan gelenekçi yatırımcılar, tuttuğu parayı altın yapmış kişiler zengin olmuş kişilerdir. Elinde telefonla ona mı yatırım yapayım buna mı yatırım yapayım diye düşünenler zengin olamamıştır. Altın uzun vadeli yatırım aracı olduğu için yatırımcıyı enflasyona karşı en fazla koruyandır. Şu anda 4.380 ve 4.450 lira arasında biraz daha oyalanır. Ancak ana hedefe 6 bin lira hedefine odaklanmamız lazım. Dolayısıyla 5 bin lirayı gördüğü zaman 6 bin lirayı gördüğü zaman bu fiyatlar ucuz gelecek.

"ELİNDEKİ PARAYI ALTINA ÇEVİRENLER KAZANAN KİŞİLERDİR"

Merkez Bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Altın değerli madendir. Puslu havaları çok sever. Savaşları, enflasyonları, jeolopolitik riskleri çok sever. O yüzden elindeki parayı altına çevirenler kazanan kişilerdir. Peki şu anlamamı geliyor: Elimizdeki bütün parayı altına yatıralım. Hayır. Birikimlerimizi çeşitlendireceğiz. Elimizdeki parayı sepet yapacağız. Mesela belli miktarına altına, belli miktarını gümüşe, belli miktarını borsaya yatırarak çeşit yapmak bence daha isabetli bir karar olacaktır."