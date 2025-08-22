Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret! Erdoğan'ın mektubunu okudu

Kaynak: Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret etti. Yerlikaya burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından, Erzurum'da şehit Tokyürek'in ailesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

"TARİHİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİK"

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okuyan ve şehit ailesiyle dua eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir'. Bugün millet olarak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz."

