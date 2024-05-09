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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Çin'e transfer oldu

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Fenerbahçe&#039;de sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Çin&#039;e transfer oldu

Spor Haberleri

Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet sürpriz bir ayrılık yaşandı. Rus oyuncu Arina Fedorovtseva yeni sezonda Çin'de forma giyecek.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı.

Rus oyuncunun gelecek sezon Çin ekiplerinden Shanghai ile anlaştığını bildirdi. Fedorovtseva yaptığı paylaşımda, "Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir Voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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