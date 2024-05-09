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Trabzonspor aradığı golcüyü Fenerbahçe'de buldu! Abdullah Avcı alınmasını istedi

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Trabzonspor aradığı golcüyü Fenerbahçe&#039;de buldu! Abdullah Avcı alınmasını istedi

Spor Haberleri

Yeni sezon planlamasına başlayan Trabzonspor, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı.

Trabzonspor, Pendikspor'da kiralık oynayan Umut Nayir'i transfer listesine dahil etti.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncuyu gözüne kestiren Bordo-mavililer, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Abdullah Avcı'nın onay verdiği milli oyuncu için Fenerbahçe yetkilileri ile görüşmelerin sezon sonunda başlaması bekleniyor.

Trabzonspor aradığı golcüyü Fenerbahçe'de buldu! Abdullah Avcı alınmasını istedi - 1. Resim

TRABZONSPOR'DA UMUT NAYİR SESLERİ

Umut Bozok ve Paul Onuachu ile devam etmesi beklenmeyen Karadeniz ekibinin hücum hattı için çalışmalara başladı.

Bu sezon Fenerbahçe ve Pendikspor formaları ile toplam 28 maça çıkan Umut Nayir, 4 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Beşiktaş'ın da ilgileneceği iddia edilen Umut'un daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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