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Taht oyunu! Fenerbahçe’de gözler başkanlık seçiminde

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Taht oyunu! Fenerbahçe’de gözler başkanlık seçiminde

Spor Haberleri

Adaylığını açıklayan tek isim Sadettin Saran, Ali Koç’a şerhli rest çekti. Mevcut başkan Koç henüz sessizliğini bozmadı. Saran karşıtı selefi Aziz Yıldırım da ortamı kokluyor

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe dört kupa hedefiyle yürüdüğü yolun sonuna elleri boş olarak varmaya hazırlanırken, şampiyonluk hasretinin 10 yıla çıkacağı sarı lacivertli camiada gündem artık başkanlık seçimi. “Ali Koç yoksa ben varım” diyerek adaylığını açıklayan Sadettin Saran, önceki gün, “Ali Koç cuma gününe kadar adaylığını açıklarsa kendisi lehine çekileceğiz. Fakat açıklamazsa en hazır yönetim olarak adaylığımızı pazartesi günü ilan edeceğiz” resti çekmişti. Olağanüstü bir durum olmadığı hâlde bırakacağını söyleyen, sonrasında ise “Olağanüstü günlere doğru gidiyoruz” sinyali veren Ali Koç’tan henüz ses çıkmadı.

Taht oyunu! Fenerbahçe’de gözler başkanlık seçiminde - 1. Resim

İKİSİ DE BEKLEMEDE

Ali Koç’un 6. sezonda da şampiyonluk gelmemesinin ardından tepkili olan camianın karşısına çıkmak istemediği konuşulsa da, bazı derneklerin başkanın devam etmesi için imza topladığı biliniyor. Koç’un yeniden aday olması hâlinde yönetimi kurulunu tamamen değiştireceği de gelen haberler arasında. Koç, cumaya kadar adaylığını açıklarsa rakibi olmayacak gibi. Pazartesi sonrası ise Saran’la yarışmak durumunda. Camiadan çok ciddi talep gören efsane başkan Aziz Yıldırım ise sessizliğini koruyor. Adaylık konusunda ser verip sır vermeyen Yıldırım’ın yarışla ilgili tek net duruşu, Saran’ın tek aday olması hâlinde devreye gireceği.

BAŞVURU İÇİN…

Haziran ayındaki seçimli olağan  genel kurul öncesi Fenerbahçe’nin  tek başkan adayı Sadettin Saran. Nisan’da 4 kupa hedefi olup, Mayıs’ta elleri boş kalan sarı lacivertlilerde köklü ve sancılı  bir değişim bekleniyor.  Adaylar için son bildirim  tarihi 24 Mayıs.

Düzenleyen:  - Spor
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