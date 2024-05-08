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Haberler > Spor > Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenerek adını Final Four'a yazdırdı

Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenerek adını Final Four'a yazdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco&#039;yu yenerek adını Final Four&#039;a yazdırdı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.

THY Euroeleague play-off çeyrek finali son maçında deplasmanda Monaco'yu uzatmalarda 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 yaparak Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenerek adını Final Four'a yazdırdı - 1. Resim

RAKİP ERGİN ATAMANLI PANATHİNAİKOS

EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe, Final-Four'da Panathinaikos ile mücadele edecek.

24-26 MAYIS'TA FİNAL İÇİN YARIŞACAK

Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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