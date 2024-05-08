Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenerek adını Final Four'a yazdırdı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.
THY Euroeleague play-off çeyrek finali son maçında deplasmanda Monaco'yu uzatmalarda 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 yaparak Final Four'a yükseldi.
RAKİP ERGİN ATAMANLI PANATHİNAİKOS
EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe, Final-Four'da Panathinaikos ile mücadele edecek.
24-26 MAYIS'TA FİNAL İÇİN YARIŞACAK
Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi