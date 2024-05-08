Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenerek adını Final Four'a yazdırdı

ZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu

ZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu

Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.

THY Euroeleague play-off çeyrek finali son maçında deplasmanda Monaco'yu uzatmalarda 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 yaparak Final Four'a yükseldi.

RAKİP ERGİN ATAMANLI PANATHİNAİKOS

EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe, Final-Four'da Panathinaikos ile mücadele edecek.

24-26 MAYIS'TA FİNAL İÇİN YARIŞACAK

Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.