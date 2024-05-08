ZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 22:25 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 22:31 - Güncelleme:

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken yarı final karşılaşmaları sona erdi. Dün akşam Ankaragücü ile BJK karşılaşması 1-0'lık skorla sona ererken ilk finalist Beşiktaş oldu. Rakibi kim sorusu da merak edilmişti. Rakibi bugünkü mücadelenin sonunda belli oldu.