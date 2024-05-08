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ZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken yarı final karşılaşmaları sona erdi. Dün akşam Ankaragücü ile BJK karşılaşması 1-0'lık skorla sona ererken ilk finalist Beşiktaş oldu. Rakibi kim sorusu da merak edilmişti. Rakibi bugünkü mücadelenin sonunda belli oldu.

Dün akşam gerçekleşen yarı final karşılaşmasının ardından ZTK BJK rakibi kim oldu sorusu merak edildi. Bugün TS ile Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Mücadele 4-0'lık skorla sona erdi. 

Karşılaşmanın gollerini 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Taxiarchis Fountas, 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 77. dakikada Umut Bozok attı.

62. final maçı 23 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak
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