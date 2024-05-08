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ZTK yarı finalinde Karagümrük – Trabzonspor maçı 20.30’da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ZTK yarı finalinde Karagümrük – Trabzonspor maçı 20.30’da başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken futbolseverler yarı final karşılaşmalarının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Dün akşam Beşiktaş ile Ankaragücü karşılaşması 1-0'lık skorla BJK galibiyeti ile sonuçlandı. TS - Karagümrük mücadelesi saat kaçta başlayacak merak edildi.

Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım Beşiktaş olurken 8 Mayıs akşamı oynanacak TS mücadelesinin detayları araştırılıyor.

Siyah beyazlı ekibin galibiyet golü 70. dakikada Muçi'den gelirken teknik sorumlu olan Halim Okta sonucun ardından şu sözleri söyledi:

"Finalde de kupayı alacağımıza inanıyoruz. İlk yarının çoğu bölümünde oldukça iyi oynadık. Uzun süreli sakatlıklar ve sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Konsantrasyon eksikliği oluyor, o anlarda bazı hatalar yapıyoruz. Maçın kontrolü bizdeydi. Bize göre hak ederek kazandığımız bir maç oldu."

ZTK yarı finalinde Karagümrük – Trabzonspor maçı 20.30’da başlayacak - 1. Resim

Bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Karagümrük maçının galibi olan takım finale yükselerek BJK'nin rakibi olacak. Final karşılaşması 23 Mayıs'ta gerçekleşecek ve 62. final maçıdır.

İlk maçta 3-2'lik skorla galip ayrılan Trabzonspor'un maçı bugün 20.30'da başlayacak. Muhtemel kadronun şöyle olması bekleniyor:

Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Berat, Umut Güneş, Edin Visca, Bardhi, Pepe, Onuachu.

ZTK yarı finalinde Karagümrük – Trabzonspor maçı 20.30’da başlayacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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