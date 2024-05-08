Kartal uçtu finale kondu! Beşiktaş kupa yarı final rövanşında Ankaragücü'nü eledi

A.Gücü savunmasının büyük hatasını Ernest Muçi affetmedi. Kelimenin tam anlamıyla kâbus sezonu yaşayan siyah beyazlılar finale çıkarak büyük moral buldu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Tarihinin en kötü sezonunu her şeye rağmen kupayla tamamlamak ve Avrupa vizesini kapmak isteyen Beşiktaş için hayati önem taşıyan maç oldukça gergindi. Serdar Topraktepe stoperlerinin ağır olmasından dolayı set hücumunu değil, sürekli uzun topla atağa çıkmayı tercih etti. Siyah beyazlılar bu anlayış sebebiyle savunmasının arkasına oyuncu kaçırmadı ama ilk yarının son dakikaları haricinde beklenen baskıyı da kuramadı.

FIRSATLAR KAÇTI

Her iki takım da çok sık top kaybı yapınca ani gelişen gol pozisyonları sıkça yaşandı. Özellikle siyah beyazlı hücumcular fırsatları değerlendirmekte başarısızdı ve devre golsüz sona erdi. Beşiktaşlı taraftarlar soyunma odasına girilirken takımı tribüne çağırdı ve “Vur kır parçala, bu maçı kazan” diyerek stadı inletti. Serdar Topraktepe kendisinin parlattığı ve takımın en golcü ismi olan Semih’i devre sonunda oyundan çıkardı.

MUÇİ CEZAYI KESTİ

Beşiktaş ikinci yarıda set hücumuna geçince Ankaragücü arkaya kolay sarkmaya başladı ama üst üste üç net fırsatı harcadı. Özellikle üçüncü fırsatta Mert Günok mutlak golü önleyerek takımını ayakta tuttu. Başkent ekibine cezayı kesen isim 70’te Muçi oldu. Cenk’in 82’deki şutu direkte patladı. Son bölümde hata yapmayan Beşiktaş, 0-0’ın rövanşında 1-0 galip gelerek adını finale yazdırdı ve bu sezon ıstırap çeken taraftarının yüzünü nihayet güldürdü.