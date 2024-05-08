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Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım&#039;dan açıklama geldi

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak, "Ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili hakkında çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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